Almanya'da yaşayan Zonguldaklı iki kız kardeş Döndü G. ile Leyla G., DNA testiyle babaları bildikleri Celalettin G.'nin babaları olmadığını öğrendi. Köydekilerden, "Babanız aslında dedeniz" sözleriyle sarsıldı. 13 yıl önce ölen dedeleri Selahattin G.'nin annelerine tecavüz ettiği iddiasıyla soy bağı davası açtı. Çocukken şiddet gördüklerini belirten kardeşler, dedelerinin babaları olduğunun kesinleşmesi için fethi kabir talebinde bulundu. Annelerinin, kendisine tecavüz eden şahsın yanında yatmasını istemeyen kardeşler, mezarın taşınmasını talep etti. Kardeşler hukuk mücadelesi sürdürüyor.

