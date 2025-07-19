İkili, Şubat ayından bu yana sık sık birlikte görülüyor ve bu durum aralarındaki ilişkinin dostluk sınırlarını aştığı yönünde spekülasyonlara neden oluyordu. Özellikle Sevgililer Günü'nden bir gün önce buluştukları haberleri magazin dünyasında yankı uyandırmıştı.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKTILAR

Menorca’da birlikte denizin tadını çıkaran ikili, objektiflerden kaçmak için şapka tercih etti. Tom Cruise'un teknede sık sık telefonuyla ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"AŞK YOK, PROJE VAR" DEMİŞTİ

Aşk iddiaları hakkında konuşan Ana de Armas, Tom Cruise ile aralarındaki ilişki hakkında, "Tom, Doug Liman ve Christopher McQuarrie ile birlikte birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor" diyerek profesyonel bir bağ olduğunu söylemişti.

GEÇMİŞ AŞKLARI GÜNDEMDE

Geçmişte 2011–2013 yılları arasında model Marc Clotet ile evli olan Ana de Armas, son olarak Kasım 2024'te Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından çiftin ilişkisi sessizliğe bürünmüş Ana de Armas'ın Tom Cruise ile olan yakınlığı öne çıkmıştı.

TOM CRUİSE'UN AŞK GEÇMİŞİ

Ünlü aktör Tom Cruise, daha önce üç kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Mimi Rogers (1987–1990), ikinci evliliğini Nicole Kidman (1990–2001) ve son evliliğini Katie Holmes (2006–2012) ile gerçekleştirdi. Cruise'un bu evliliklerden Connor, Isabella Jane ve Suri Noelle adında üç çocuğu bulunuyor.