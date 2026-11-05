Samsun’un İlkadım ilçesinde saplantılı takip dehşetle noktalandı. Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen kadının çalıştığı iş yerine giden saldırgan, hem kadını hem de iş yeri sahibini tabancayla bacaklarından vurdu.

Korkunç olay, dün saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki M.T.Y., tek taraflı ilgi duyup saplantı haline getirdiği G.K.’nin (34) çalıştığı iş yerine geldi. Yanındaki ruhsatsız tabancayı çıkaran şahıs, iş yeri içerisinde G.K. ile iş yeri sahibi M.E.’ye (46) peş peşe ateş açtı.

BACAKLARINA ÜÇER MERMİ İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşunlarla G.K. ve patronu M.E. sağ ve sol bacaklarından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bölgede büyük panik yaşanırken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Bacaklarına üçer mermi isabet ettiği belirlenen yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

"PARAMI ALAMADIM" DEDİ AMA GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Olayın ardından kaçış hazırlığı yapan zanlı M.T.Y., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan saldırganın ifadesinde, G.K. ile geçmişe dayalı ilişkisi olduğunu, farklı dönemlerde toplam 2 milyon lira para verdiğini ve parasını geri alamadığı gerekçesiyle vurduğunu iddia ettiği belirtildi.

PATRONU "İŞTEN ÇIKAR" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Emniyet güçlerinin derinleştirdiği tahkikatta ise olayın perde arkasındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. M.T.Y.’nin uzun süredir G.K.’ye karşı tek taraflı ilgi duyduğu, bu durumu saplantıya dönüştürdüğü ve kadının savcılığa başvurarak saldırgan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi. Zanlının, uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadığı, hatta patron M.E.’ye ulaşarak G.K.’yi işten çıkarması yönünde tehditler savurduğu saptandı.

Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan şüpheli M.T.Y., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.