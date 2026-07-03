Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş sürecinde görev yapacak 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesini doğrudan belirledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, atanan isimler arasında oyuncu Rozina Lazkani de yer aldı.

Netflix'te de yayınlanan "Al-Hayba" dizisindeki performansıyla tanınan 36 yaşındaki Lazkani, böylece Suriye parlamentosunda görev alacak isimlerden biri oldu.

ŞARA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Milletvekili olarak görevlendirilen Lazkani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Kendisine duyulan güvenin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Lazkani, bu güvene layık olmak için çalışacağını ifade etti.

SİYASİ DENEYİMİ BULUNMUYOR

2014 yılında televizyon kariyerine başlayan Rozina Lazkani'nin daha önce herhangi bir siyasi ya da kamu görevinde bulunmadığı belirtildi.

Şara'nın doğrudan atadığı 70 kişi arasında iç savaş mağdurlarının yakınları, eski mahkumlar ve Beşşar Esad dönemindeki kimyasal saldırılardan sağ kurtulan isimler de yer aldı.

Atanan 70 kişiden 15'ini kadınlar oluştururken, seçim kurulu tarafından belirlenen altı kadın üyenin de eklenmesiyle Halk Meclisi'ndeki kadın milletvekili sayısı 21'e yükseldi.