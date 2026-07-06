Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren kritik konuları ele almak amacıyla Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Ziyaret kapsamında Fransız lider Macron'un, ülkedeki yatırımcılar ve önde gelen Fransız şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir heyetle birlikte Suriye'ye geleceği duyuruldu.

Bu kritik temasın, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik stratejik bir adım olmasının yanı sıra, bölgedeki güncel siyasi gelişmelerin ve diplomatik ilişkilerin de masaya yatırılacağı önemli bir platform sunması amaçlanıyor.

EN SON 2009 ZİYARET ETMİŞTİ

Bu ziyaret, Fransa ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler açısından tarihi bir önem taşıyor. Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan son ziyaret, 2008 yılında Beşşar Esad liderliğinde dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından gerçekleştirilmişti.