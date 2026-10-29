Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak. Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, bu karşılaşmada forma giymesi halinde sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

10 GOL, 18 ASİST

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 99 karşılaşmada görev yaptı. Sara, bu maçlarda 10 gol attı, 18 asist yaptı.