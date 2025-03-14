Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan ve geçtiğimiz hafta Suriye Geçici Hükümeti'yle anlaşan Suriye Demokratik Güçleri, Şam'daki yeni hükümetin İslami hukuku temek alarak açıkladığı geçici anayasa bildirgesini reddetti ve belgenin yeniden yazılması çağrısında bulundu.

Perşembe günü yayınlanan bildirge, Şaraa döneminde geçerli olacak beş yıllık bir geçiş sürecini öngörüyor. Belgede İslam hukukunun merkezi konumu korunuyor. Ancak Suriye'nin çok uluslu yapısının da üzerinde duruluyor.

Ancak Kürt Suriyelilerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Konseyi (SDK), bildirgenin ülkedeki etnik ve mezhebi toplumların haklarını korumada yetersiz kaldığını söyledi.

SDG 'TAMAMIYLA REDDETTİ'

SDK Cuma günü yayınladığı yazılı açıklamada, Şaraa'nın anayasa bildirgesini "tamamen reddettiklerini" vurgulayarak, belgenin "otoriter rejimi yenileyerek öne çıkardığını" ve yürütmeye sınırsız yetkiler tanıdığını savundu.

Açıklamada, "Bu belge, daha önce Baas hükümeti tarafından dayatılan standart ve kriterlere benzer hükümler ve geleneksel bir çerçeve içermektedir... Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi olarak bizler, bugün Suriye'nin, demokratik geleceğinin belirlenmesinde ve ortak yönetimi güçlendiren gerçek bir ulusal katılımın sağlanmasında halkının birlik ve beraberliğine ihtiyacı olduğunu teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Konsey, bildirgenin daha adil şekilde güç paylaşımı sağlayacak biçimde yeniden yazılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca, "Herhangi bir anayasal bildirge tek bir taraf tarafından dayatılmış değil, gerçek bir ulusal uzlaşının sonucu olmalıdır," ifadesine yer verildi.

GÜNEY DE KIRILMALAR YAŞANIYOR

Bu esnada Suriye'nin güneyinde kurulan Süveyda Askeri Konseyi de bu anayasayı reddettiklerini belirtti. Grup, 'Anayasal bildiriyi reddediyoruz. El-Hacri'nin komutası altındayız ve Süveyda'yı savunmaya hazırız' açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra, Durzi militanlar aktif oldukları şehirlerdeki Yeni Suriye bayraklarını indirerek gönderlere Durzi bayrakları çekti.

Örgütün lideri Hikmet el-Hacri ise, “Şam hükümeti aşırıcıdır ve uluslararası adalet tarafından aranmaktadır. Suriyeliler olarak bu konuda müsamaha gösterilmesine tahammül edemeyiz. Süveyda'dan bazı isimlerin kendi halkının kanını ve onurunu tehlikeye atmasından üzüntü duyuyoruz. Hedefimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adalettir ve toplumumuzun önceliklerine uygun olanın peşinde olacağız" diye konuştu.