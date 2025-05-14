ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa ile görüştü.

Bu görüşme, Suriye ve ABD arasında 25 yıl sonraki ilk resmi temas oldu. Görüşme, Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle yaptığı toplantıların oturum aralarında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da çevrimiçi olarak toplantıya katıldı.

Trump, görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını da duyurmuştu.

ABD, Suriye’yi 1979’dan bu yana teröre destek veren devletler listesinde tutuyor. Trump, Suriye’de barış için bir şans verilmesi gerektiğini ve Şaraa liderliğinde bunun mümkün olabileceğini söyledi.

GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜ BİLE VERİLMEDİ

Görüşme kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Basına herhangi bir görüntü ya da katılımcı listesi sunulmadı.

Beyaz Saray, Trump’ın Şaraa'ya sadece “bir merhaba demeyi kabul ettiğini” belirtmekle yetindi.

İsrail yönetimi, Şaraa’nın geçmişteki aşırılık yanlısı siciline dikkat çekerek yeni hükümetin aceleyle tanınmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Ancak Trump, bu kararı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarı sonucu aldığını açıkladı.

SURİYE'DE BAYRAM SEBEBİ OLDU

Şaraa’nın ABD Başkanı ile görüşmesi Suriye'de sevinçle karşılandı. Devlet haber ajansı SANA, Şam’daki Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalığın kutlamalarına ait görüntüler yayımladı. Havai fişekler atıldı, araç kornalarıyla kutlamalar yapıldı. ABD'nin yaptırımları kaldıracağını açıklaması Suriye'de kutlamalarla karşılandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu gelişmenin “Suriye halkı için uzun ve acılı savaş sürecinden çıkışta önemli bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.

Bakanlık, yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlara karşı uygulanmış olduğunu ve yeni geçici hükümeti hedef almadığını vurguladı.