CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında 14 tutuklunun bulunduğu 49 sanıklı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılan duruşma, tutuklu gençlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından başladı. Tutuklu gençler, salona alkışlarla eşliğinde getirildi.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Sanık avukatı “Hakim ve savcılar da baskı altında. Tarafsız karar veremiyorsunuz, tarafsızlığınızı yitirdiniz. Reddi hakim talebinde bulunuyoruz” dedi. Sanık avukatları delil olarak dosyaya konulan videoyu izlemek istediklerini ve ortada videonun olmadığını söyledi.

Hakim ise, “CD inceleme tutanakları var. Biz görmedik diyorsunuz ama dosyada var zaten.” diye karşılık verdi.

SUİÇMEZ'DEN POLİSE TEPKİ

Duruşma salonunda video çeken kişilere polis müdahale ederek, “Elinde telefon olan birini daha görürsem herkesi çıkartırım” dedi. Polisin sözüne tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Duruşmayı polis değil, hakim idare eder. İşin cılkı çıkmış” dedi.

KURU EKMEK KAVGASI ÇIKTI

Avukatlar, öğle saatlerinde sanıkların yemek yemesi için ara verilmesini istedi. Hakim “Aşağıda ne varsa buraya getirin, burada yesinler. Bir gün kuru ekmek yesinler” dedi. Sanık aileleri hakime, “Sen ye kuru ekmek” diye tepki gösterdi. Avukatların tüm itirazlarına rağmen sanıkların savunması alınmaya başlandı. Sanıkların çoğu, “Savunma yapmayı reddediyorum. Ek süre talep ediyorum” dedi.