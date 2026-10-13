Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto için, İstanbul’da belediye binasının bulunduğu Saraçhane’deki protestolara ilişkin açılan davada 88 genç hakkında beraat kararı verildi. İki kişi ise sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 7 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ANAYASAYA AYKIRILIK

Duruşmaya katılan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, söz alarak şunları söyledi: “Şiddet, hiçbir biçimde özgürlükle bağdaşmaz. Kolluk açısından zor ve şiddetin kullanılma ortam ve koşulları son derece istisnaidir. Yetki, ancak tanınmışsa kullanılır. Her zaman özgürlükler lehine yorum yapılır. Özgürlük, yasaklanmadığı sürece geçerlidir. Kolluk güçleri için aynı zamanda anayasa maddesinde kanunsuz emir bulunur. Kanunsuz emir yerine getirilmez. Yerine getirirse sorumluluktan kaçılamaz. Kolluğun dayanak olarak kullandığı İstanbul Valiliği’nin 19-23 Mart 2025 tarihlerine ilişkin gösteri ve yürüyüş yasaklama kararıdır. Bize göre yok hükmündedir.

Kolluk güçleri, anayasaya saygı yerine bu kararı temel alarak şiddet kullandı. Kitlesel bir davanın açılmasına neden olmuştur. Zincirleme anayasaya aykırılıklar ortaya çıktı. Bu dava ifade özgürlüğünün kullanımının ihlal edildiği anlamına geliyor.”

İşkence iddiaları araştırılmadı

Saraçhane protestolarına katılan gençler polis şiddetiyle gözaltına alınmıştı. Avukatları aracılığıyla pek çok kez polisin işkencesine maruz kaldıklarını belirten gençlerin anlatımları duyulmadı. Cezaevine gönderilen bir çok genç ifadelerinde cezaevi koşullarının kötülüğünü de anlatmıştı. Gençler bu süreçte eğitim haklarından mahrum kaldı.