19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ekibine yönelik düzenlenen operasyonun ardından çok sayıda vatandaş Saraçhane’de toplanmıştı. 23 Mart’ta ise polis, kalabalığa sert müdahalede bulunmuştu.

Müdahale sırasında gözaltına alınan 139 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında "kanuna aykırı gösteriye katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

ANKA’nın haberine göre, CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de aralarında bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, eylemler sırasında hukuka aykırı işlem yapan polisler ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.