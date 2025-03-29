Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması tepkilere neden olurken Cumhuriyet Halk Partisi Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de büyük bir buluşma düzenliyor. Saat 12.00'de başlayacak miting alanına şimdiden girişler başladı.

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu da Silivri'den Maltepe mitingi için çağrı yaptı. "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganlı miting için Maltepe'deki alanda vatandaşlar saatler öncesinde toplanmaya başladı.

HANGİ PARTİLER KATILACAK?

Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurdu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” dedi. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’te buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırdı.