Ali MACİT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması sonrasında bütün ülkede yaygınlaşarak süren Saraçhane Meydanı protestolarına katılanlar bugün Maltepe’de tekrar bir araya gelecek. CHP miting için saat 12.00’de İstanbul’daki Maltepe Sahili Miting Alanı’na çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve İBB’ye yönelik operasyonlara karşı Saraçhane’de yapılan eylemlerin 7. gününde Saraçhane için final olacağını duyurmuş, eylemlerin süreceğini belirterek Maltepe’de miting düzenleneceğini duyurmuştu.

CHP’den yapılan çağrıda, “Millet iradesine darbeye karşı milyonlar olarak bir araya geliyoruz. 15,5 milyonun kararıyla Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için buluşuyoruz! Türk bayrağımızı al, gel. Beraberken çok daha güçlüyüz” denildi. Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından “Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe’de buluşacak” dedi.

BAŞLANGIÇ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şu açıklamayı yaptı: “Maltepe mitingi yepyeni bir başlangıcı ifade ediyor, büyük bir mücadelenin başlangıç adımı. Ne zaman biter bizim mücadelemiz? Türkiye’nin toplumsal barışı tam anlamıyla tesis edilir, bu ülkede herkes refah içerisinde yaşar. Ne zaman bu ülkede adalet, hukukun üstünlüğü sağlanır o zaman ‘bu mücadele bitti’ deriz.”

EMEP, TİP, DEM VE SOL PARTİ’DEN MALTEPE’YE ÇAĞRI

Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurdu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” dedi. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’te buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırdı.