İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten yaralama ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik 28 Aralık 2024'te gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen A.U.U'nun kente geleceği belirlendi.

Suç örgütünün yöneticilerinden olduğu değerlendirilen şüpheli, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

A.U.U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen liderliğini İlyas (Alaattin) Saral’ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışında bulunan örgüt yöneticisi Ali Uğur Uzun isimli şüpheli bugün İstanbul Atatürk Havalimanında yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli Ali Uğur Uzun yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."