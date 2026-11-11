Liverpool galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin daha önce kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

ASENSIO'YA KARŞILIK LOOKMAN

AS gazetesinin haberine göre Atletico Madrid, Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor. İspanyol ekibinin bu transfer için Ademola Lookman'ı takasta kullanabileceği öne sürüldü.

35 MİLYON EUROYA ALINDI

Atletico Madrid'in 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Lookman, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.