İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 2 kez ifade veren, adli kontrol, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran, kongre ihtimalini ekibiyle masaya yatırdı.

30 Aralık akşamı Fenerbahçe Başkanı Saran ve yöneticileri bir araya gelerek ön görüşme yaptı. Önce ailesi ile görüşen ve ihtimalleri değerlendiren Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ile de seçim konusunu tartışmaya açtı.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün saat 13.30'da kritik bir toplantıya girecek. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul yapılıp yapılmaması konusunda karar alınacak ve yol haritası çizilecek.

İKİ SEÇENEK MASADA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim kararı alması durumunda sarı lacivertlileri iki farklı senaryo bekliyor. Saran, yönetim kurulu, görüşülen oyuncular ve teknik heyetin de sıcak bakması nedeniyle seçimin sezon sonu yapılması yönündeki düşünceye sıcak bakıyor. Mayıs ayının 3. haftası yani ligin bitimini işaret eden Saran, güvenoyu almayı hedefliyor.

Seçim kararı alınması halinde yeniden aday olmayı düşünen Saran kulüp üyelerinden gerekli desteği alması halinde güvenoyu alarak başkanlığına devam edecek. Ancak ikinci senaryoda soruşturma sürecinde aksi bir durum yaşanması halinde Sadettin Saran, adaylıktan çekilecek. Saran'ın aday olmadığı senaryoda çok adaylı bir başkanlık seçimi yaşanması da gündemde.