En çok mikrop barındıran tekstil ürünlerinden biri de yastıklardır. Fakat uzmanlar, yastıkları en az iki çamaşır makinesinde yıkanmasını öneriyor. Yıkama derecesini 40 ya da 60 derece olmasını söyleyen uzmanlar, az miktarda toz deterjan ile yıkanmasını gerektiğini ifade ediyor.

Yastıklar için diğer bir yıkama önerisi ise liman suyu ve kabartma tozudr. Limon ve karbonat, hem evinizi hem de tekstil ürünlerinizi temizlemek için kullanılan yaygın, temizlik ürünlerinden biri. Karbonat yağ kalıntılarını çözer ve kötü kokuları giderir. Limon suyundaki asidin sarı lekeleri giderdiği veya açtığı, hoş bir koku verdiği söyleniyor.

YASTIKLAR NASIL YIKANMALI?

Küçük bir kovaya ılık su, bir-iki paket karbonat ve üç-beş yemek kaşığı ekleyerek yastıkları içerisine koyun. Yaklaşık 20-30 dakika sonra yastığı tekrar çıkarıp tekrar ılık su altında durulayın. Kuruduktan sonra yastıklarınızın ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz.