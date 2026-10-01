İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saray’da kabul edildi.

TUGAY’DAN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Tugay paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

18 HAZİRAN’DA CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Tugay’ın ardından AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyasi kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Ancak Tugay, söz konusu iddiaları yalanlayarak, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Tugay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Saray’da kabul edilmesi, AKP’ye katılacağı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Gazeteci Fatih Atik, görüşmeyi Tugay’ın AKP’ye geçişi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi ve “AK Parti’ye geçiyor” ifadelerini kullandı.

Atik, Tugay’ın yanı sıra İzmir’de bazı belediye başkanlarının da AKP’ye katılabileceğini öne sürdü.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN “KESİN GİBİ” İDDİASI

Atik,"Tire, Beydağ ve Bergama belediye başkanlarının da Cemil Tugay’la birlikte düzenlenecek bir katılım töreniyle AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. Karabağlar ve Konak belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçeceği yönünde kulisler var ama bu üç isim kesin gibi" dedi.

AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Daha önce kulislerde Tugay’ın AKP’ye katılacağı ve parti üyelik formunu doldurduğu iddia edilmişti.

Tugay’ın Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Cemil Tugay’ın herhangi bir AKP üyelik formu doldurmadığını açıklamıştı.

Erdoğan’ın Saray’daki kabulünün ardından Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.