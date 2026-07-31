Uzun zamandan beri miras kavgası ile gündemde olan Menzil Tarikatı’ndan Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Yakup Elhüseyni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ziyaret edip havuz başında poz verdi. Gazeteci İsmail Arı tarafından yapılan paylaşımda Hüseyni’nin Saray bahçesinde, havuz başında ve balkonunda verdiği poz dikkat çekti. Cemaatle bağlantılı olan sosyal medya hesaplarından ziyarete dar fotoğraflar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Saray’ının yalnızca kütüphanesi halka açık. 2024’teki yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı hızlanmış, Adıyaman’daki programında Menzil cemaatiyle görüşmüştü. Erdoğan o gün de Menzil tarikatında miras kavgasına giren kardeşlerden en büyüğü olan Muhammet Saki Elhüseyni’nin oğlu Yakup Elhüseyni ile ayaküstü görüşmüştü.