Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalında AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir iddia geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fon krizi AK Parti'den ne kadar oy götürdü?" sorusunu soran Tayyar, Saray'a sunulan 'çok özel' anketin detaylarını da paylaştı.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın Yeni Şafak’taki yazısına atıfta bulunan Tayyar, siyasi hasarın boyutunun sanılandan daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

'OY KAYBI 6 CİVARINDA'

Aktaş’ın tespitlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şamil Tayyar, kendi duyumunu ve saha gözlemlerini paylaşarak rakamı yükseltti. Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne sunulan çok özel bir araştırmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Oy kaybını yüzde 6 civarında gösteren çok özel bir anketin Külliye'ye sunulduğunu biliyorum. Bu araştırma benim saha gözlemlerime daha yakın geliyor. Sonuçta oran tartışılabilir ama fon krizinin AKP’de oy kaybına yol açtığı ortada."

Oy kaybının muhtemel nedenlerini de analiz eden Tayyar, İhsan Aktaş’tan farklı olarak sürecin muhalefetin dağınıklığına değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandığını savundu. Tayyar, paylaşımını şu kritik uyarıyla tamamladı:

"Oy kaybının az olmasını, Aktaş gibi muhalefetin dağınıklığına değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunu 'çözme' umudunun hâlâ canlı olmasına bağlıyorum. Toplum bu umudunu kaybederse, facia kapıda."