MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki konuşmasının ardından başlayan süreç'te teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta topladığı sözde kongresinin ardından kendini feshettiğini duyurdu.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında PKK’nın silah bırakma ve fesih duyurusu, siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı...

ERDOĞAN'I YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Saray’a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında PKK’nın fesih kararının mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savundu.

15 Temmuz'dan başlayan Selvi, konuyu Gazze'ye kadar getirip, "Erdoğan bu ülkeye daha çok hizmet etmeye devam edecek" sözleri ile bitirdi:

-Erdoğan’ın yaptığı hizmetlerden sadece birkaçını hatırlatmak istiyorum.

-Darbecilerin başbakanlar astığı ülkemizde Erdoğan, 15 Temmuz’da darbeyi önledi. 27 Nisan e-muhtırasını geri çevirdi.

-Darbelerin mağduru olan ülkemizin tarihinde ilk kez darbeciler yargılandı. 12 Eylülcüler ve 28 Şubat’ın paşaları cezaevine girdi.

-FETÖ’yü bitirdi. 15 Temmuz’un darbeci FETÖ’cülerini cezaevine soktu. 28 Şubat’ın başörtüsü yasağını kaldırdı.

-Merhum Erbakan’ın hapse girmesini önledi.

-Ayasofya’yı açtı. Bugün Ayasofya’nın minarelerinden 5 vakit ezan okunmasını sağladı.

-Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasını sağladı. Yeni Suriye’nin mimarı oldu.

-Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtulmasını sağladı.

-Libya’nın bölünmesinin önüne geçti. Gazze’nin sesi oldu.

-Erdoğan’ın bu ülkeye çok büyük hizmetleri oldu. Erdoğan bu ülkeye daha çok hizmet etmeye devam edecek...