Saray’a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, terör örgütüne ait Kandil dahil tüm kampların boşaltılarak Irak yönetimine devredileceğini yazdı.

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin ise kendi tercih ettikleri ülkelere gönderileceğini belirten Selvi, bu isimlerin büyük bölümünün Süleymaniye’de kalmasının beklendiğini ifade etti.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

-PKK’yı kuran ve bunca acılar yaşanmasına neden olan Öcalan, PKK’nın silah bırakması konusunda da etkili oldu. Öcalan, İmralı’dan çıkacak mı? Yeni süreçte durumu ne olacak?

-Bunlar önemli sorular. Kimi ‘Ankara’da villası hazır’ dedi, kimi evleneceğini iddia etti. Kimi DEM Parti’nin başına geçeceğini ileri sürdü.

-Ama bunların hiçbiri doğru değil. Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “İmralı’dan çıkma gibi bir talebi de yok.

-Verilen bunca şehit ve gazilerimiz varken Öcalan, İmralı’dan çıkabilir mi? İmralı’dan çıktıktan sonra başka bir yerde yaşayabilir mi?

-Bu sürecin en önemli kırmızı çizgisini şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetleri oluşturuyor. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir düzenlemeye izin verilmeyecek.

-Peki, Öcalan’ın durumu ne olacak? Öcalan’ın infaz koşullarında bir değişiklik olmayacak. Ancak İmralı’daki koşulları biraz daha iyileştirilebilir. Öcalan, 26 yıldır cezaevinde. Buna rağmen PKK’ya silah bırakma ve fesih kararı aldırmayı başardı.

-Çünkü silahı bırakma kararı alınması kadar sürecin bundan sonraki yönetimi de önemli. Bazı istihbarat servisleri ve PKK içinden bazı gruplar süreci sabote etmek isteyebilir.

-O nedenle sürecin amacına ulaşması için Öcalan’ın zaman zaman devreye girmesi gerekebilir. O nedenle İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi bekleniliyor.

-Öcalan’a kimi zaman kısıtlamalar getiriliyordu. İmralı’ya giden koster arızalı denilerek ailesiyle ve avukatlarıyla bir süre görüşmesi mümkün olmuyordu.

-Artık koster arızaları yaşanmayacak. Öcalan, ailesi, avukatları ve misafirlerle görüşebilecek. Ancak bu yine MİT’in kontrolü altında gerçekleşecek.