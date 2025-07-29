İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü, "İsrail’in Öcalan’a oyunu" başlıklı yazısında teröristbaşı Öcalan'ın Suriye'deki SDG-PKK-YPG'nin İsrail'le ilişkilerinden rahatsız olduğunu öne sürerek, "İsrail PKK’nın silah bırakma sürecini akamete uğratmak için Mazlum Abdi’yi kullanıyor" dedi.

"İSRAİL PKK İÇİNDE BİR LİDERLİK MÜCADELESİNİN ATEŞİNİ YAKMAK İSTİYOR"

"Mazlum Abdi bir süredir İsrail’den talimat alıyor" ifadelerini kullanan Selvi, İsrail'in Öcalan yerine Mazlum Abdi'yi getirmeye çalıştığını ve PKK içinde bir liderlik mücadelesinin ateşini yakmak istediğini öne sürdü.

"ÖCALAN'IN DEDİĞİ Mİ OLACAK MAZLUM ABDİ'NİN Mİ?"

SDG'nin silah bırakarak Suriye Ordusu'na entegre olmasını ABD'nin de desteklediğini kaydeden Selvi, şu ana kadar mesafe kaydedilemediğini belirterek şunları söyledi:

"O nedenle askeri harekât planları masada duruyor. Türkiye, SDG’yi halleder ama PKK’nın da liderlik sorununu çözmesi gerekiyor. Öcalan’ın dediği mi olacak yoksa Mazlum Abdi’nin dediği mi?"