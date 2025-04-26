Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başdanışmanı olarak 7 yıl görev yapan İlnur Çevik, görev süresince yaşadığı olayları T24’te gazeteci Nursun Erel’e anlattı. Çevik, Beştepe’deki Saray’da 7 bin kişinin çalıştığını belirtti. Çevik, “Külliye’nin bodrum katında Cumhurbaşkanı için tam teşkilatlı bir hastanenin varlığından da söz ediliyor bu doğru mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bir ameliyathane var ama o fikir Turgut Özal’ın ani ölümünden sonra gelişti. Aslında 7 bin kişinin çalıştığı yerde hastane olmaz mı?” Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Çankaya Köşkü’nde göreve başladığında buradaki kadro 800 civarındaydı ve Sezer ayrılırken kadroyu yarına indirdiği, personal sayısının 400 civarına indiği medyaya yansımıştı.

BUNU EVLENDİRİN

Çevik sarayda Erdoğan’la katıldığı bir toplantıyı da şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanı herkese, ‘Kaç çocuğun var?’ diye sordu, ben ‘Beş kızım var’ dedim, sıra Gülnur Aybet’e gelince, ‘Ben evli değilim’ dedi, Cumhurbaşkanı döndü bizlere, ‘Bunu evlendirin’ dedi. O gün kendisini ilk ve son kez görmüş olduk, bir daha toplantıya katılmadı.”

İlnur Çevik

2 YILDA SEÇİM YAPILMALI

“Bu sistem yürümedi” diyen Çevik ayrıca, “Erdoğan’ın en kısa zamanda Türkiye’yi seçime götürüp sistemi rayına oturtması şart. Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takıntıları olduğunu vurgulayan Çevik, şunları ekledi:

BIYIK MECBURİYETİ

“Sarayda bıyık takıntısı da var, onun gibi. Külliyede bıyıksız adam yok. Benim dışımda yoktu. Ben de kemoterapi geçirmiştim, o yüzden çıkmıyordu bıyığım. Benim kaç defa önümde oldu, ‘Bıyık bırakılacak’ dedi (Cumhurbaşkanı) hatta Mevlüt Çavuşoğlu bile bıyık bırakmak zorunda kaldı. Hasan Doğan da bıyık bıraktı.’