GÜNDEMAR Araştırma’nın temmuz ayı araştırmasında, olası Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın bulunması halinde seçmenlerin tercihleri ölçüldü.

28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 60 ilde 2 bin 300 kişinin katılımıyla yapıldı. Katılımcılara, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında sırasıyla Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bulunması halinde hangi adaya oy verecekleri soruldu.

Araştırmada “kararsız”, “fikrim yok” ve “protesto” yanıtları hesaplama dışında bırakıldı. Oranlar, iki adaydan birini tercih eden katılımcılar üzerinden yeniden hesaplandı.

EN YÜKSEK ORAN MANSUR YAVAŞ’TA

Araştırmadaki Recep Tayyip Erdoğan-Mansur Yavaş eşleşmesinde Yavaş’ın oy oranı yüzde 60,17, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 39,83 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlara göre iki aday arasındaki fark 20,34 puan oldu. Üç senaryo içerisinde Erdoğan karşısında en yüksek oy oranına ulaşan isim Mansur Yavaş olarak kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL YÜZDE 58,73’E ULAŞTI

Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel’in ikinci turda karşı karşıya gelmesi halinde ise Özel’in oy oranı yüzde 58,73, Erdoğan’ın oy oranı yüzde 41,27 olarak ölçüldü.

Bu senaryoda Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki fark 17,46 puan olarak hesaplandı.

İMAMOĞLU İLE FARK 14,94 PUAN

Ekrem İmamoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci turda yarıştığı senaryoda ise İmamoğlu yüzde 57,47, Erdoğan yüzde 42,53 oranında ölçüldü.

İki aday arasındaki fark 14,94 puan oldu. Böylece üç eşleşme arasında Erdoğan karşısındaki en düşük fark Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı senaryoda ortaya çıktı.

ÜÇ İSİM DE YÜZDE 50 EŞİĞİNİ AŞTI

Araştırmanın sonuçlarına göre üç ikinci tur senaryosunda da Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki aday yüzde 50’nin üzerinde oy oranına ulaştı.

Üç senaryo arasında en yüksek oy oranı ve en geniş fark Mansur Yavaş’ın bulunduğu eşleşmede ölçüldü. Özgür Özel ikinci, Ekrem İmamoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Senaryolara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 39,83 ile yüzde 42,53 arasında değişirken, karşısındaki adayların oy oranları yüzde 57,47 ile yüzde 60,17 arasında ölçüldü.

TAMER BOLAT: “ÜÇ SENARYODA DA YÜZDE 50 EŞİĞİ AŞILIYOR”

GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Bolat, temmuz araştırmasında Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bulunduğu üç ayrı ikinci tur senaryosunu ölçtüklerini belirterek, üç ismin de kendi eşleşmesinde yüzde 50’nin üzerinde göründüğünü ifade etti.

En yüksek oranın yüzde 60,17 ile Mansur Yavaş senaryosunda ölçüldüğünü belirten Bolat, Özgür Özel’in yüzde 58,73, Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 57,47 seviyesinde olduğunu aktardı.

Bolat, araştırma sonuçlarının mevcut seçmen tercihini yansıttığını belirterek, bunların seçim sonucuna ilişkin kesin bir öngörü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Bolat ayrıca adaylıkların kesinleşmesi, kampanya performansı, ittifak tercihleri ve seçim gündeminin oranları değiştirebileceğine dikkat çekti.