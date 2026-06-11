Mahkemenin 'Mutlak Butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı'na atanmasının ardından partide gerilim sürüyor. Bu süreçte, veri analisti Murat Kızılboğa sosyal medya hesabından dikkat çeken araştırma sonuçlarını paylaştı. Kızılboğa, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelmesi beklenen üç kritik anketten ikisinin tamamlandığını duyurdu.

'BÖLÜNMÜŞ CHP SENARYOSU'

Kızılboğa’nın aktardığı ilk araştırmada, “bölünmüş CHP” senaryosunda AKP ile Özgür Özel’in kuracağı öngörülen yeni partinin oy oranlarının başa baş olduğu görüldü. İkinci araştırmada ise AKP’nin, kurulması muhtemel yeni partinin yaklaşık 2 puan önünde yer aldığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU 'ŞOK' ETKİSİ YARATTI

En dikkat çekici sonucun ise Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’ye ilişkin olduğu ifade edildi. Kızılboğa, bu senaryoda CHP’nin seçim barajının oldukça altında kaldığını belirterek, bunun araştırmalarda “şok etkisi” yarattığını aktardı.

3. RAPOR YOLDA

Öte yandan, üçüncü araştırma raporunun da iki gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının beklendiği kaydedildi.