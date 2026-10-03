DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda taraflar gündemdeki önemli başlıkları değerlendirdi.

KURULLARIN ÇALIŞMALARI MASADA

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Bir saat süren görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti" denildi