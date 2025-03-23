Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı' iddiası manipülatif niteliktedir" şeklinde bir duyuru yaptı.

'KANUNA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNMASI OLASI...'

DMM’nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan 'İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı' iddiası manipülasyon içermektedir. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, şehir giriş-çıkışlarına dair herhangi bir kısıtlama, yalnızca kanuna aykırı faaliyetlerde bulunması olası kişi, grup ve araçları hedef alan bir önlem niteliğindedir. Vatandaşların günlük rutinlerini devam ettirebilmeleri, şehir içinde veya dışında seyahat edebilmeleri bakımından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu karar, yalnızca kamu düzenini tehdit edebilecek eylemlerle sınırlı olup, normal yaşamı etkileyecek bir boyut taşımamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik temelsiz iddialara güvenmeyiniz."