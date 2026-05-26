Sağlık sisteminde meydana gelen sorunlar, Beştepe'deki İdris Kardaş'ın isyan etmesine neden oldu.



Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi İdris Kardaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne ambulansla hasta getirdik. Yarım saat oldu bekliyoruz. Kemal Memişoğlu helal olsun" ifadelerini kullandı.



BAKANA KIZDI, PAYLAŞIMINI SİLDİ



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik isyan dolu paylaşımı kısa sürede gündem olan Kardaş, dakikalar sonra söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

