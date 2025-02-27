AKP'li Sincan Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan bağış teklifi oylamaya sunuldu. Teklifte, Cumhurbaşkanlığı'nın devam eden yatırım projeleri ve sosyal yardımların desteklenmesi amacıyla Sincan Belediyesi'ne 31 Aralık 2024 tarihli bir bağış gönderdiği ifade edildi.

BirGün'de yer alan habere göre, belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, 30 milyon TL'lik şartlı bağış oy birliğiyle kabul edildi. Bağışın “Yatırım projeleri ile sosyal yardımların desteklenmesi” için yapıldığı ifade edildi.

"SİLKELEYİN" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada muhalefet belediyelerine yönelik “Silkeleyin” diye talimat vermişti. Erdoğan, “Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var” demişti.