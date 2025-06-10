Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü Manisa ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Manisalılar Ferdi Başkanlarını son yolculuğuna uğurluyor...

Ferdi Zeyrek’in daha önce tehdit edildiğine dair bazı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, bu iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

Tehdit iddialarının doğruluğuna dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, konu siyasilerin de gündemine girdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.