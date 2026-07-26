24 Temmuz'da CHP'den istifa eden 91 milletvekili, Özgür Özel'in liderliğinde Yeni Parti'yi kurdu.
CHP içinde yaşanan ayrışma ve Yeni Parti'ye ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, açık şekilde Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'ye destek verdi ve Yeni Parti'yi eleştirdi.
Uçum'un Yeni Parti mesajı şu şekilde:
Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık. Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu. O yüzden ülke siyasetinde sanki büyük bir olaymış gibi ele alınan Yeni Parti konusu kişilerle ilgili siyasi magazin tartışmasından öteye gidemez.
CHP bu ayrışma ile esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP’dir. Sel gider kum kalır."