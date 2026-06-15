Türkiye'de CHP'ye mutlak butlan kararının ardından yaşananlar gündeme otururken, iktidarın 'baskın seçim' hazırlığında olup olmadığı akıllarda soru işaeti yaratıyordu. Saray'dan genel seçim için ilk kez net bir tarih verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmaları üzerine kaleme aldığı yazıda, tartışmanın erken seçim değil, seçimlerin yenilenmesi üzerinden yapılması gerektiğini söyleyerek, sık sık tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı durumları da irdeledi.

Uçum konuya ilişkin, "Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer" ifadelerini kullandı.

SARAY'DAN SEÇİM İÇİN İLK TARİH

Uçum yazısında, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Uçum, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: