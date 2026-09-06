027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Seçim süreci ile ilgili soruya cevaplayan Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" ifadeleri kullandı.

YILMAZ, MECLİS'İ İŞARET ETTİ

"Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" şeklinde açıklama yapan Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" dedi.

ENFLASYON TAHMİNİ 12 PUAN YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 28,4'e yükseldi.

Enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi tahmin edildi.