Kamuoyuna 'Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim' cümlesi ile tanınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

ÜNVANI OKTAY SARAL VERDİ

Saral, X hesabından yayınladığı gönderide AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Firmasının yöneticilerinden Selçuk Bayraktar ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Erdoğan sonrası için hazırlandığı iddiaları olan Selçuk Bayraktar'a övgüler dizen Oktay Saral, paylaşımında Bayraktar'a adeta Mareşal ünvanı verdi.

Saral, Selçuk Bayraktar için 'Bizler için bir Mareşalden farksız' dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BAYRAKTAR sadece mühendislik alanında konuşulan bir marka değil artık. Dünyada değişen dengelerin, mazlumların sesi olan bir teknolojinin adı aynı zamanda.

İHA ve SİHA’larla başlayan bu dönüşüm; Karabağ’da, Ukrayna’da, Libya’da, Suriye’de ve şimdi de Pakistan’da adeta savaşların seyrini değiştirdi.

Selçuk Bayraktar ve ekibi bir milletin özgüvenini yeniden inşa etti. “Yapamazsınız” denilen şeyleri yaptı, “bizden olmaz” denilen teknolojileri dünya vitrinine koydu. Bu başarı Türkiye’nindir, ama bu başarıya ilham olan, yön veren kişi hiç şüphesiz Selçuk Bayraktar’dır.

Bize bu gururu yaşatan, bizler için bir Mareşalden farksız olan Selçuk Bayraktar’a şükranla…"