Son Dakika Haberi... Yılmaz, hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Uzun soluklu bir tedavi süreci var. Ama en etkili şekilde, ehil kadroların müdahale ettiği sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz" diyen Yılmaz, 'süreç' tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN BİR PARÇASI'

"Sırrı Bey'le daha önce Şanlıurfa’daki iki aile arasındaki yaşanan sorunların aşılması için birlikte gayret sarf etmiştik. Son süreçlerde de tüm Türkiye olarak takip ediyoruz. Yaklaşımıyla, üslubuyla terörsüz Türkiye sürecine çok büyüt katkıları olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bugüne kadar çok büyük katkıları, destekleri oldu. Bunu da şükranla ifade etmek istiyoruz.

Ancak bu süreç, kişileri açan bir süreç. Siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye yüzyılı vizyonun bir parçası. Türkiye yüzyılı, barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak diyoruz.

Sayın Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte bu süreç hızlanmış durumda. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmesi çok kıymetli. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı şekilde bütün ilgili kurumlarımızın çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Herhangi bir aksama söz konusu değildir.

Tabii ki Sırrı beyin katkıları çok farklı. Ama o süreçler devam edecektir."