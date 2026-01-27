Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medyadan yaptığı paylaşımda DEM Parti'yi eleştirdi. Saral, PKK’ya yönelik net bir tavır sergilemediğini söylediği DEM'in başkalarını karalamaya hakkı olmadığını ifade etti.

"Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere “terörist” yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür." sözlerini ekleyen Saral, paylaşımında DEM'in 'ahlaki ve etik değerlerden bahsetmemesi vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir. Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere “terörist” yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür. Ahmed Şara’yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor. Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor.

Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK’ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye’yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur. Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir. Siz önce Kandil’e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara “terörist” demeyi öğrenin."