Sanatçı Hayko Cepkin’in verdiği konserde dinleyiciler tarafından “zıplamayan Tayyipçi” şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden Hayko Cepkin’i hedef alan bir paylaşım yaptı. Saral, paylaşımında “insan değil” ifadelerine yer verdi.

X üzerinden tepki gösteren Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum.Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..."

Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum.Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli... pic.twitter.com/2olScYJ1BN — Oktay SARAL (@oktay_saral) April 13, 2025

Hayko Cepkin ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.