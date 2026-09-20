Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Politikaları Kurulu Üyesi Mehmet Uçum, Türkiye’nin sivil, kapsayıcı ve demokratik bir anayasaya olan ihtiyacına dikkat çeken kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Uçum, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük hedeflerinden birinin ülkeye yeni bir anayasa kazandırmak olduğunu savundu.

"1982 ANAYASASI YAMALI BOHÇADAN BETERDİR"

Mevcut anayasanın vesayetçi ruhuna ve darbe ürünü olduğunu söyleyen Mehmet Uçum, 1982 Anayasası’nın sivil ve özgürlükçü bir metin olmaktan uzak kaldığını belirtti. Uçum, "Yamalı bohçadan beter olan anayasa hiçbir şekilde bu asil ve kahraman milletimize yakışmıyor. Önemle belirtelim ki yeni anayasa sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir zorunluluktur" dedi.

Anayasanın üçte ikisinin aradan geçen onlarca yıla rağmen halen darbe dönemi izlerini taşıdığını ifade eden Uçum, "İlk dört madde hariç 1982 Anayasası'nın neredeyse bütün maddeleri tamamen değişti, yeni anayasa hedefi gereksizdir görüşü tam bir boş ezber ve hatta kasıtlı bir çarpıtmadır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'NİN 29. DÖNEMİ DAHA GERÇEKÇİ BİR HEDEF

Yeni anayasa yapım sürecine ilişkin zamanlamaya da değinen Uçum, TBMM’nin 28. döneminde bu ihtimalin göz ardı edilemeyeceğini ancak sürecin olgunlaşması açısından bir sonraki dönemin daha uygun olduğunu savundu. Uçum, "Gerek zaman yönetimi gerekse yeni anayasa sürecinde olgunlaştırılması gereken konulara ilişkin fikri çalışma ihtiyacı, TBMM’nin 29. döneminde yeni anayasanın yapılmasını daha gerçekçi bir hedefe dönüştürüyor" açıklamasını yaptı.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VE YÜZDE 50+1 KORUNACAK"

Yeni anayasa sürecinde taviz verilmeyeceğini savunduğu temel ilkelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, kırmızı çizgileri şu sözlerle dile getirdi:

"Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Bu konularda istismar siyareti yürütülmesine, sürece gölge düşürmek maksatlı bilinçli çarpıtmalar yapılmasına asla müsaade edilmez."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel yapı taşlarından biri olan sistem kuralına da değinen Uçum, "Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve yüzde 50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez" ifadelerini kullandı.

"TBMM VE HALK OYLAMASIYLA KABUL EDİLECEKTİR"

Yeni anayasanın Türkiye’nin küresel ölçekteki büyük yürüyüşünün itici gücü olacağını savunan Uçum, metnin referanduma sunulacağını belirterek; "Görünen o ki temsili kurucu irade olan TBMM en geç 29. dönemde yeni anayasayı yaptığında, zorunlu olarak başvurulacak halk oylamasında çok yüksek bir oy oranıyla yeni anayasa kabul edilecektir" diye yazdı.