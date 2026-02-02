AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın Çorlu’da katıldığı bir yemekte milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Milletvekilliği ve emeklilikten elde ettiği yaklaşık 500 bin TL’lik gelirle geçinemediğini söyleyen Özcan, bir milletvekilinin maaşının en az 1,5-2 katı kadar harcama yapmak zorunda kaldığını ifade etmişti.

Türkiye’nin konuştuğu AKP'li Mestan Özcan tepkiler üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Özcan "Sözlerim bütününden koparılarak yanlış yorumlara açık hale getirilmiş ve bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

'YETERİNCE ŞAMARI YEDİ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tv100 ekranlarında katıldığı programda Özcan’ın açıklamalarını eleştirdi. Saral, “Yeterince şamarı yedi. Söylediklerine pişman oldu. Bir siyasetçi ne konuştuğunu çok iyi bilecek. Halkı temsil ediyorsanız bin düşünüp bir konuşacaksınız” diyerek Özcan’a tepki gösterdi.