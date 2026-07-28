AKP'nin eski Van Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Orhan'ı, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal karşıladı. Ziyarete ilişkin açıklama, Orhan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AKP’Lİ DANIŞMAN KAPIDA KARŞILANDI

Gülşen Orhan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinde Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, AKP’li Orhan’ı kapıda karşıladığı görüldü. Orhan, paylaşımında Özel Harekat personelinin görevlerini "büyük bir fedakârlık ve cesaretle" yerine getirdiğini belirterek teşkilata başarı dileklerini iletti.

ZİYARETİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Orhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Özel Harekat Başkanı Sayın Ünsal Hayal'i ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor; görevlerini büyük bir fedakârlık ve cesaret ile yerine getiren tüm Özel Harekat teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum."