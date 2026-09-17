Türkiye siyasetinin son günlerdeki önemli gündem maddelerinden biri erken seçim tartışması oldu...

Muhalefet cephesi erken seçim çağrılarını sürdürürken, iktidar kanadından ise seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde açıklamalar geldi.

Seçim takvimine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak seçim takvimine yönelik öngörüsünü de paylaştı.

Seçimlerin yenilenmesi kararının 360 milletvekilinin oyuyla alınması halinde 16 Nisan 2028'de sandık kurulacağını belirten Uçum, bu tarihin sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin yıl dönümünün 16 Nisan olduğunu hatırlatarak, 2027'nin son çeyreğinde seçim yapılması ihtimalini düşük gördüğünü söyledi.

Uçum, seçimlerin mart ya da nisan ayında yapılabileceğini dile getirdi.

Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'a görev verileceğini duyurdu.

"ERDOĞAN BU SİSTEMDE SON KEZ ADAY OLACAK"

Sözcü Televizyonu Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'nun aktardığına göre Uçum şunları söyledi:

Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır.

“Adaylığımıza, Anayasamıza göre Meclis seçimleri yenilerse aday olur ve biz buna istisnai adaylık diyoruz” dedi.

İstisnai adaylık başlığını biraz açtı ve bizlere bu konuda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir adım atılması gerektiğini, nasıl olabileceğini ifade etti. Buradaki en önemli sözlerinden biri şu:

“Siyasi olarak belli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığının, diyor Mehmet Uçum, toplumsal olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı bekleniyor.”

“Dolayısıyla hukuki olarak kesinleşmesi için de 7 Mayıs 2028'den önce yapılacak bir seçim gereklidir” diyor. Çünkü hukuken bakıldığında mayıs ayının öne alınması gerekiyor, diyor.

“Yani hukukileşmesinin önünde bu tarih yatıyor” diyor. O tarih olarak da ne söylüyor? Daha önce kendisinin ifade ettiği 16 Nisan veya öncesi olmalıdır.

Peki bunun için ne olacak?

Şubat ayında Meclisin, seçimlerin Mehmet Uçum'un ifadesiyle öne alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alınması lazım.

Buna ilişkin de şunu söyledi, bence önemli. Bundan sonraki saatlerde belki konuşulur, hatta bizim ekranımızda da:

“Ben hiçbir siyasi partinin Erdoğan'ın adaylığı karşısında duracağını düşünmüyorum” dedi.

“Buna hiçbir partinin de hayır diyeceğini düşünmüyorum” dedi Mehmet Uçum.

Ekonomiye dair de aslında her zaman muhalefet sık sık “Sizi sandıkta yeneceğiz” diyor. O halde Meclis'te böyle bir seçimlerin yenilenmesi kararı alınsın.

Seçim bahsiyle birlikte konuştuğumuz başlık şunu söyledi:

“2027 bütçesiyle değil, 2028 bütçesiyle seçime gidilmesinin de tercih edilecek bir durum olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bu da hakikaten önemli bir cümle. Çünkü 2027'ye Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, aynı zamanda hukuk politikalarından sorumlu olan bir isim, “2027'de bir seçim öngörmüyorum, 2028'de olmalıdır” dedi. Bunun için zaten Meclis Şubat ayında bir harekete geçmelidir.

Diyor ki Mehmet Uçum, burada rolünü iyi yapması için kendisine sağlanan bir imkan olduğunu aslında söylüyor. O şekliyle ifade edelim.

“Sağlanan imkanlar bir araçtır” dedi.

Bu anlamda da şunu söylüyor aslında.

En çok konuşulan “Terörsüz Türkiye” başlığı ve burada Abdullah Öcalan'a bir konut yapıldığı, bir villa yapıldığı, daha sonra Bahçeli'nin yapmış olduğu, gazetecilere verdiği demeçte “Bu bir villa değil, konut” demesi ama elbette bunun neden yapıldığı...

Şimdi bunu sorduğumuzda kendisine, oradaki gazeteci arkadaşlarımızla birlikte, “Olacak bir durumdur” dedi.

Bu önemliydi.

Gelelim diğer başlıklara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve aynı zamanda seçim tarihi dışında...

Böylece dedi, sadece 2027 bütçesi değil, 2028 bütçesinden de faydalanılması, bu şekliyle siyaseten bu seçime gidilmesinde tercih.

16 Nisan referandumun da tarihidir, dedi. Bu sebeple de önemli bir tarihtir, dedi. 16 Nisan vurgusu yaparak da ekonomik vurgu yaptı.