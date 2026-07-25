YENİ Parti’nin logosuyla bir rakı markasının logosunu yan yana paylaşarak, “YENI Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları Saral’ın paylaşımına yorum yağdırdı. Saral’ın paylaşımının alkole özendirdiğini belirten kullanıcılardan bazıları da “Oktay Bey rakiple alay siyasetini bırakın artık. Rekabetin adil ve dürüst olanı makbuldür” dedi. Kimisi de hükümetin alkolden aldığı yüksek vergiyi Saral’a hatırlattı.