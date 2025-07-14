Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Kızılcahamam’da söylediği “AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik” sözleri AKP ve Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde sansürlendi.

BİRLİKTE PİŞİRECEĞİZ

Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen 32’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasında terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

KOMİSYON

Bu süreçte ilk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bir komisyon kurulacağını ve sürecin yasal ihtiyaçlarını meclis çatısı altında konuşmaya başlayacaklarını belirten Erdoğan, “Altını çizerek söylüyorum. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyeti ile de birlikte bu süreci evelallah pişirerek geleceğe taşıyacağız” dedi.

SÜREÇ İTTİFAKI

Erdoğan’ın “ittifak” mesajı verdiği konuşmasının ardından DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, “Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’yla birlikte DEM Parti’nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu” dedi.

‘İhtiyaç ancak anayasa değişikliğiyle karşılanabilir’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, X’te ‘Yeni Anayasa gündemini çarpıtma gayretleri’ adlı bir yazı yayınladı. “İhtiyaç bundan sonra bir anayasa değişikliğiyle değil ancak yeni bir anayasayla karşılanabilir” diyen Uçum şöyle devam etti: “Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adımlar bir bir atılıyor. Türkiye, birliği ve ortak geleceği için çok daha güçleneceği bir döneme giriyor. Bu dönemin en önemli hukuk reformunun yeni anayasa olacağı artık çok daha net görülüyor. Yeni anayasanın Türkiye’nin birlik içinde yükseliş dönemi için çok önemli bir dayanak olacağı anlaşılıyor.”