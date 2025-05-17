REKOR seviyedeki faiz gideri dışında bütçe sıkılaşmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Sarayı harcamaları rekora gidiyor. Bu yıl için 16 milyar liralık bütçe öngörüsüne rağmen saray sadece ilk 4 ayda 5.3 milyar lira harcadı. Cumhurbaşkanlığı harcamalarının aylık bazda yüzde 215 büyüdüğü nisan ayında, tarıma ve depreme ayrılan kaynak sert bir şekilde geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen sene başlattığı tasarruf tedbirleri Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı gibi birçok kamu kurumunu etkilemiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genel bütçe istatistiklerine göre mart ayında 542 milyon lira harcayan Cumhurbaşkanlığı, nisanda bütçeden 1 milyar 710 milyon liralık harcadı. 1.7 milyar lira, kayıtlara geçen en yüksek üçüncü aylık Cumhurbaşkanlığı harcaması oldu.

GİZLİ HARCAMA KATLANDI

Cumhurbaşkanlığı’nın 4 aylık harcaması ise 5 milyar 345 milyon liraya ulaştı. 2025 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanlığı kaleminden 16 milyar 928 milyon liralık harcama yapılacağı öngörülüyordu. Nisandaki harcamaların sürdürülmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nın bütçeye maliyeti bu yıl 20 milyar lirayı bile aşabilir. Cumhurbaşkanlığı geçen yıl 12.5 milyar lira harcamıştı. Diğer yandan kamuoyunda ‘örtülü ödenek’ olarak bilinen gizli harcama gideri de nisanda katlandı. Mart ayında 795 milyon lira olan örtülü ödenek harcaması, nisanda 1 milyar 639 milyon lirayı aştı. 4 ayda bütçeden yapılan örtülü ödenek harcaması da resmi verilere göre 4 milyar 960 milyon liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı da nisanda 625 milyon lira, bu yıl ise 2 milyar 190 milyon lira harcadı.

Enerji şirketlerine milyarlar aktarıldı

Nisan ayında cari transferlerin bütçedeki payı 410.2 milyar liraya ulaştı. Elektrik faturalarındaki destek bedelinin eklenmesi uzun süre gündem olurken kamu teşebbüslerinden Elektrik Üretim AŞ’ye 29 milyar 683 milyon liralık kaynak aktarıldı. Nisanda BOTAŞ’a 10 milyar lira, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na da 1.5 milyar liralık kaynak aktarıldı. Geçen ay Ziraat Bankası da 12 milyar liralık destek aldı.