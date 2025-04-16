İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İktidara yakın gazeteciler arasında yer alan Abdulkadir Selvi'nin paylaştığı anketlerden Betimar ve Areda-Survey'in açıkladığı sonuçlara göre CHP, AKP'yi geride bırakarak birinci parti oldu.

Buna göre Betimar'ın anketinde CHP yüzde 32.5, AKP yüzde 30.6, Areda-Survey’de CHP yüzde 34.9, AKP yüzde 32.6 çıktı.

AKP'ye yakın İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu GEN-AR'ın anketinde ise AKP'nin oy oranının yüzde 35.8, CHP yüzde 35.6 olduğu görüldü.

"MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTU"

CHP lideri başta olmak üzere muhalefetin açıklamaları, kamuoyu araştırmalarına da yansıdı. Yapılan anketlerde, toplumun büyük kısmı İmamoğlu’nun tutuklanmasını siyasi bir operasyon olarak değerlendirdi.

Saray’a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu’na yönelik operasyonun kamuoyuna doğru şekilde anlatılamadığını vurguladı.

Selvi, şu şekilde yazdı:

-İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta saat 18.00’de iptal edildi. İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk operasyonu ise 19 Mart sabah 06.35’de başladı.

-Aradaki fark sadece 12.5 saat. Operasyonun üst üste gelmesinin toplumun bir kesiminde sorgulamaya ve İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısının oluşmasına neden olduğu anlaşılıyor.

-Süreçlerin kendisi önemli olduğu kadar süreç yönetimi de önemlidir. Süreç yönetimindeki yanlışlar mağduriyet algısının oluşmasına neden olmuş gibi gözüküyor. İmamoğlu’na yönelik operasyonun bir yolsuzluk, rüşvet ve irtikap olayı olduğunu anlatmakta yetersiz kalındığı anlaşılıyor.