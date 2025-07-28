Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İbn Haldun Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Tercih Fest 2025 etkinliğine katıldı.

Konuşması sırasında öğrencilere hitap eden Kılıç, “Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız?” diye sordu.

Salondaki bir öğrencinin “Evet” yanıtını vermesi üzerine Kılıç sert tepki gösterdi.

Kılıç, öğrenciye dönerek, “Sana hayatta büyük kolaylıklar diliyorum. Ümit Özdağ ile başarılar...” dedi.

Sözlerine devam eden Kılıç, şöyle konuştu:

-Senin annen, baban bundan 30 sene, 40 sene önce hükümetin bir temsilcisi olan kişiye bu sorusuna senin verdiğin cevabı verse sicili bozulur.

-Bu sicilimizin bozulmaması, buradaki arkadaşlarınla beraber rahat bir şekilde bana istediğin soruyu sorup, istediğin cevabı alabilmenizin de altında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği vardır.

Tepkisini sürdüren Kılıç, öğrenciye yönelik şu ifadeleri kullandı:

-Ayrıca hangi sahikle söylediğini bilmiyorum ama söylediğin sözün ve söylerken ki tavrın düşüncenin doğru olduğunu değil, sabit fikirli olduğunu gösteriyor. Sabit fikirli olduğuna cevap veriyorum.”

-Ben bir soru sordum evet ama verdiğin cevap sabit fikirli olduğunu ortaya koyuyor.

-Hanımefendi, kaç yaşındasınız? Benim kızım da 18 yaşında. Tamam mı? Burada duruyorum. Bunu salondaki herkes anladı. Sen de anlarsın inşallah.