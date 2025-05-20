Pazartesi akşamlarına damga vuran ve reytinglerde zirvede yer alan “Uzak Şehir” dizisi, bu kez dizinin içeriğiyle değil, oyuncularının sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Başrollerini Sinem Ünsal (Alya) ve Ozan Akbaba (Cihan Albora)’nın paylaştığı dizi, izleyicilerden büyük ilgi görürken, oyuncuların aynı anda sosyal medya hesaplarından Coca-Cola reklamı yapmaları, bazı kesimlerin tepkisini çekti.

İki oyuncunun eş zamanlı reklam paylaşımı özellikle Filistin’e destek ve boykot çağrılarının yapıldığı bir dönemde gerçekleşince, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Eleştiren isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur oldu. Cesur, sosyal medyadan hem diziye hem kanala tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, X platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D’yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim.”