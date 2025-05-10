Cumhurbaşkanı eski yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP’ye katıldı. Ziraat Mühendisi olan Şahinbaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Özel, Şahinbaş’a parti rozeti taktı. SÖZCÜ’ye konuşan Şahinbaş, “Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin kadınıyım, dedem de CHP’liydi, ben de dede ocağındayım” dedi.

Şahinbaş’a rozet takma töreni TBMM’deki makam odasında yapıldı. Törende, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile ‘Turpunan, şalgamınan devlet yönetilmez’ sözleriyle bütün Türkiye’nin tanıdığı çiftçi Abdullah Ceylan’da yer aldı. Özel, Şahinbaş’a rozetini takarken “İsminizi duydum, onore olduk. Bizim için değişim ve dönüşümün simgesisiniz ” dedi.

Şahinbaş da SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Benim dedem subaydı ve CHP’liydi. Ben de artık dede ocağındayım. Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı yerde umut olmaz.

Fuat Oktay, sonradan evlendiği 2. eşi Hümeyra Şahin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı ziyaretinde.

GENÇLER UMUTSUZ

Gençler umutsuz. Yıllarca çiftçilere hizmet ettim, üretim yoksa umut olmaz, refah olmaz. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir Cumhuriyet kadınıyım, anneyim, üç çocuğum var. Atatürk sayesinde kurulan cumhuriyetin yetiştirdiği bir mühendisim. Doğru yerde, dede ocağındayım. Çocukluğumdan beri idollerim Latife Hanım, Satı Kadın ve Süyümbike’dir.” (Kazan Hanlığını yöneten Tatar Sultan)

Fuat Oktay ilk eşinden ayrılmış ve 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile 2. evliliğini yapmıştı.