İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde fon krizinin AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerindeki siyasi etkilerini ele aldı.

Krizin AKP tabanında ciddi bir öfkeye neden olduğunu belirten Saray’ın sesi Selvi, sorumluların hesap vermesi gerektiğine dikkat çekti.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

-Fon krizi nedeniyle AK Parti tabanında yaşanan öfkenin altında bu yatıyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi AK Parti’yi parmağındaki yüzüğü satanlar, kolundaki bileziği çıkaranlar, başörtülü olduğu için üniversitelerin kapısından çevrilenler kurdu.

-Gazze’deki Muhammed’in, Somali’deki Yusuf’un umudu oldu.

-Bu davada emeği olmayan bir avuç doyumsuz ise fon rezaleti diye bir krizi başımıza sardı.

-Değerlerimizin içini boşattılar. Üç beş muhterisin değerlerimizi kirletmesine izin verilmemeli. Bu millet bunlardan hesap sorulduğunu görmeli.

-AK Parti, fon krizinden dolayı 3-6 puan kaybetmiş. Bu ne demek?

-Dünya lideri olan Erdoğan’ın sırtını yere getirmeye çalışmak demektir.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetten daha ağır darbe vurmak demektir.

Selvi, yazısının sonunda krizin arkasındaki ilişkilerin araştırılması ve sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı.

Selvi, “Bir ucu siyasette, bir ucu Borsa’da, kökleri SPK’da, BDDK’da, Tera gibi Pusula gibi fonlarda olan organize bir soygun grubundan hesap sorulmasını istiyorlar” ifadelerini kullandı.